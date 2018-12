Verso gli ottavi: Cholo ostacolo Juve. Tre big match Champions

© foto di Imago/Image Sport

Liverpool-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Juventus sono stati senza ombra di dubbio i due accoppiamenti degli ottavi di Champions League più affascianti. Da una parte i vice campioni d'Europa che se la dovranno vedere contro i bavaresi, per una doppia sfida che per Jurgen Klopp, ex Borussia Dortmund, non potrà certo essere come tutte le altre. Dall'altra parte l'ostacolo Diego Pablo Simeone per Massimiliano Allegri: non sarà semplice per i bianconeri riuscire a eliminare i Colchoneros, visto il modo molto italiano di vedere il calcio del proprio allenatore. Sempre agli ottavi di finale spicca anche l'accoppiamento tra Tottenham e Borussia Dortmund, due squadre che non puntano certo alla vittoria finale ma che stanno facendo vedere ottime cose sia in Europa che nei rispettivi campionati. È andata bene invece alla Roma che se la dovrà vedere contro il Porto, probabilmente la migliore possibile che avrebbe potuto pescare tra le teste di serie. Chiudono il quadro le sfide tra Ajax e Real Madrid, Lione e Barceollona, Manchester United e Paris Saint Germain e Schalke 04 e Manchester City. Molto interessante anche la sfida tra i Red Devils e i parigini, anche se tutto dipenderà da come arriveranno gli inglesi a febbraio, dopo l'addio di Jose Mourinho.

Di seguito il calendario completo degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus dall'urna di Nyon ha pescato l'Atletico Madrid, la Roma il Porto.

GARE D'ANDATA

12 febbraio

Manchester United-PSG

Roma-Porto

13 febbraio

Tottenham-Borussia Dortmund

Ajax-Real Madrid

19 febbraio

Olympique Lione-Barcellona

Liverpool-Bayern Monaco

20 febbraio

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

GARE DI RITORNO

5 marzo

Borussia Dortmund-Tottenham

Real Madrid-Ajax

6 marzo

PSG-Manchester United

Porto-Roma

12 marzo

Manchester City-Schalke 04

Juventus-Atletico Madrid

13 marzo

Barcellona-Olympique Lione

Bayern Monaco-Liverpool