Verso il derby d'Italia: Conte ritrova Handanovic. Due i dubbi fra i nerazzurri

Permangono due dubbi nella mente di Antonio Conte in vista della sfida di domani sera fra Juventus e Inter. Il primo è legato al terzo difensore che si unirà a Skriniar e De Vrij, con Bastoni in vantaggio su Godin. L'altro riguarda l'esterno destro che andrà a completare il reparto di centrocampo con Young, Barella, Brozovic e Vecino: i nomi sono quelli di Candreva e D'Ambrosio, molto in tal senso dipenderà dall'idea di gioco che Conte vorrà dare ai suoi giocatori. In porta, ovviamente, ci sarà il ritorno di capitan Samir Handanovic.