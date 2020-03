Verso il Derby d'Italia: domenica sera a porte chiuse. Non è la settimana scorsa

Calcio avanti, ma a porte chiuse. Il bene comune che trionfa sulle polemiche di calendario, perlomeno all’apparenza, e permette al movimento calcistico di rimettere in moto i propri meccanismi scongiurando il rischio di collasso paventato dai continui rinvii che stanno intasando la lista degli impegni delle società di casa nostra sino alla possibilità di far esplodere il giocattolo. Il decreto fissa in maniera inderogabile il modus operandi al quale attenersi, togliendo ogni possibilità di interpretazione differente e stilando una linea comune di buonsenso della quale si sarebbe sentito il bisogno già da almeno un paio di settimane. L’unica maniera per sgonfiare le polemiche, mettendo al primo posto la salute e lasciando da parte i giochi politici e di potere che dalla disputa mancata di Juventus-Inter in poi avevano caratterizzato gli ultimi giorni di attacchi frontali, che fossero social o formalmente ineccepibili. Quello che conta, al di là di tutto, è che la sostanza sia stata finalmente condivisa da tutti. Con il paradosso che, date alla mano, sarebbe stata esattamente la stessa della scorsa settimana poi cambiata in corsa in nome di chissà quale ragionamento. Con il sipario che verrà chiuso domenica sera, proprio dallo Juventus-Inter della discordia, ovviamente a porte chiuse. Una scelta obbligata, che abbiamo perso l’occasione di far diventare quella giusta. Se solo ci avessimo pensato prima…