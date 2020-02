© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic contro l'Inter. A livello di trofei, vince lo svedese del Milan, pronto a sfidare i nerazzurri nel derby. Il Corriere dello Sport ha messo a confronto le bacheche di Zlatan con quella degli undici probabili titolari della formazione che dovrebbe mandare in campo Antonio Conte. In carriera, Ibra ha vinto 35 trofei in carriera, tra i quali spiccano i 15 conquistati con la maglia del PSG. Viceversa, gli undici di Conte arrivano soltanto a 34: il più titolato è Ashley Young con 7 titoli, seguito dai 5 di Eriksen, Godin e Alexis Sanchez.