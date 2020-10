Verso il Derby: ingredienti esplosivi nonostante l'emergenza

Nella preparazione ad una delle stracittadine più travagliate della storia recente, c’è spazio anche per le possibili chiavi tattiche che la potrebbero andare a contraddistinguere. Da una parte ci sono infatti le scelte obbligate, che soprattutto causa Covid sul fronte nerazzurro potrebbero imporre ad Antonio Conte alcune delle mosse in vista dello scontro di sabato, dall’altro ci sono invece dinamiche tattiche sulle quali si potrebbe andare a costruire buona parte dello scontro. Elemento chiave potrebbe essere quello legato alle corsie esterne: la presumibile indisponibilità di Ashley Young propone al tecnico dell’Inter una duplice alternativa, quella di puntare su una conformazione d’assalto con la presenza di Ivan Perisic, oppure quella più conservativa che andrebbe a prevedere l’esordio di Darmian dal primo minuto anche per garantire maggiore copertura sul versante di Kolarov, uno che in assenza di Bastoni sembra certo del posto da titolare come braccetto mancino della difesa a tre. Il vero fuoco incrociato, del resto, è previsto sul versante opposto. Da un lato la verve agonistica di Theo Hernandez, determinato nel voler dimostrare con i fatti quanto sbagliata sia la scelta di non prenderlo in considerazione a livello continentale da parte dei commissari tecnici che avrebbero la possibilità di convocarlo; dall’altra la fame di affermazione di Hakimi. Il grande investimento del mercato estivo nerazzurro vuole suggellare un avvio di stagione più che positivo con una grande prestazione contro l’ex compagno di squadra al Real Madrid. Prevedere fulmini a saette su quella fascia è esercizio sin troppo scontato.

E poi, nel derby dei duelli, c’è quello rimasto in sospeso tra altri due ex compagni di squadra. Da una parte Zlatan Ibrahimovic reduce dalla sosta forzata causa Covid si cui ha approfittato per mettere a punto uno stato di forma paragonabile a quello dei tempi migliori, dall’altra Romelu Lukaku che si autoproclamò alla stregua del nuovo dominatore della città dopo avere ribaltato lo svedese ed il Milan nell’ultimo derby di febbraio. Insomma, ingredienti esplosivi per una sfida che, emergenza o meno, è già pronta a deflagrare in tutto il suo spettacolo.