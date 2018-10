Verso il derby, la settimana del Milan: Laxalt torna mercoledì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di riposo, il Milan comincerà a preparare il derby a partire da domani. La ripresa dei lavori è fissata per il 16 ottobre, ore 15. Mercoledì, quando tornerà a Milanello Laxalt, in programma una seduta mattutina. Seduta mattutina anche per giovedì, quando rientreranno tutti i nazionali, e venerdì. La rifinitura sabato pomeriggio: seduta dedicata alle ultime prove tattiche e alle palle inattive.