Verso Inghilterra-Italia, chi è Southgate. L'uomo giusto al posto giusto

Harry Redknapp, il 28 giugno 2016, scriveva sul Telegraph: "Gareth Southgate ha fatto un gran lavoro con l'Under-21 ma non c'è modo che sia pronto per la sfida di allenare l'Inghilterra". Neanche due anni e il mondo di Beautiful South, come lo dipinse il The Sun, è cambiato. Si è rovesciato. In positivo. Oggi i pundit britannici esaltano un tecnico che ha iniziato alla guida del Middlesbrough come tecnico proprio dopo che Steve McLaren era andato a guidare l'Inghilterra. Subito le prime controversie per non esser stato in possesso della licenza Uefa Pro: il Boro vinse però la querelle e Southgate conseguì di lì a poco la licenza. Al primo anno è 12esimo posto con l'8-1 sensazionale nel maggio del 2008 al Manchester City. L'anno dopo la crisi ma la salvezza, una stagione più tardi la retrocessione in Championship dopo il diciannovesimo posto in Premier League. Nell'ottobre del 2009, nonostante il quarto posto e un 2-0 al Derby County, l'esonero controverso da parte del proprietario Steve Gibson "per il bene del club". Da lì diventa pundit televisivo ma nel 2011 diventa capo del settore giovanile e dello sviluppo della FA con Sir Trevor Brooking. Nel 2013 diventa manager dell'Under 21 inglese: tre anni di contratto dove viene però eliminato nella fase a gironi di Euro 2015. Nel 2016, però, una nuova occasione. Diventa tecnico ad interime dell'Inghilterra dopo lo scandalo che ha colpito il ct Sam Allardyce. Vince la prima 2-0 a Malta, poi pareggia 0-0 con la Slovenia e supera la Scozia 3-0. Nell'ultima come caretaker, pareggia 2-2 con la Spagna e il 30 novembre del 2016, pochi mesi dopo le accuse di Redknapp, diventa ct dell'Inghilterra. Nel corso della sua avventura, ha avuto la forza e il coraggio di porre fine al regno di Wayne Rooney, di bacchettare talenti ribelli come Dele Alli ("non ha ancora vinto niente"), di prendersi però gli elogi di tutto il gruppo. Fino a diventare manager convinto e, altrettanto, convincente.