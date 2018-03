Verso Inghilterra-Italia, occasione per Tarkowski e Livermore

Sarà profondo turn-over nella formazione di Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, che alle 21 affronterà l'Italia di Gigi Di Biagio. Tra i pali non c'è Pickford ma c'è l'occasione di Butland. Sorprese in difesa: Tarkowski, colonna del Burnley o Mawson dello Swansea City, saranno nei tre con Walker e Stones. I Leoni d'Albione giocano con il 3-1-4-2, con Livermore in ballottaggio con Cook e Henderson in mezzo al campo, Trippier e Rose potenziali esterni, Sterling e Vardy di punta con Alli tra centrocampo e trequarti.

Inghilterra (3-1-4-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski (Mawson); Dier; Trippier, Livermore (Cook, Henderson), Alli, Rose; Sterling, Vardy.