Verso Inghilterra-Italia, Southgate e la storia di un Di Biagio al contrario

Una storia ben diversa da quella di Gigi Di Biagio. Gareth Southgate pareva destinato a essere solo il traghettatore, alla stregua di quello che è l'azzurro, ma adesso l'Inghilterra è già pazza di lui tanto che a dicembre i tabloid scrivevano che "non sarà esonerato a prescindere da come andrà il Mondiale perché sta dimostrando di costruire un nuovo corso vincente". Oggi in vista della gara contro l'Italia, giornali e tabloid lo celebrano. "Leoni e non più gattini". Ian Wright, leggenda del calcio inglese, lo incorona sulle colonne del Sun. "Sono ottimista su quello che farà l'Inghilterra al Mondiale, si sta dimostrando una squadra coraggiosa. Era da lungo tempo che non si vedeva una Nazionale così arrabbiata, quando è stato chiamato era difficile sentire un coro di approvazione o di ottimismo per lui. La FA ha fatto la scelta giusta". Sul Telegraph, invece, si parla del "coraggio e dell'intelligenza di Gareth Southgate che hanno colmato il gap con le altre e che possono far tornare grande l'Inghilterra". "I giocatori devono seguire la sua leadership", titola il The Times, per un traghettatore che non è più tale. Anzi. Un Di Biagio al contrario.