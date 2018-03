Verso Inghilterra-Italia, Southgate ha già scelto i 23 per il Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mail oggi in edicola fa il punto sul Mondiale dell'Inghilterra. Secondo il quotidiano britannico la Nazionale dei Leoni d'Albione, che oggi alle 21 sfiderà l'Italia, ha pochissimi dubbi su chi volerà in Russia per il Mondiale del 2018. Questa la lista dei possibili 23 per il Mail.

Portieri: Jordan Pickford, Jack Butland, Joe Hart

Difensori: Kyle Walker, Kieran Trippier, Harry Maguire, Joe Gomez, Phil Jones, John Stones, Ryan Bertrand, Ashley Young (Danny Rose)

Centrocampisti: Jordan Henderson, Dele Alli, Jesse Lingard, Alex Oxlade-Chamberlain, Raheem Sterling, Adam Lallana, Jake Livermore (Ruben Loftus-Cheek, Harry Winks, Jack Wilshere)

Attaccanti: Harry Kane, Marcus Rashford, Jamie Wardy, Danny Welbeck (Daniel Sturridge)