vedi letture

Verso Inter-Ludogorets, le ultime di formazione: c'è Lukaku insieme con Sanchez

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha intenzione di risparmiare più titolari possibili nella gara di domani contro il Ludogorets. Il derby d’Italia di domenica - sottolinea il Corriere dello Sport - è alle porte e il tecnico non vuole correre rischi. Tra infortuni (Sensi, Gagliardini e Handanovic), assenze dalla lista Uefa (Asamoah) e squalifiche (Martinez), le sue possibilità di scegliere però sono piuttosto ridotte.

Capitolo formazione - Davanti a Padelli ci saranno Ranocchia, D’Ambrosio e uno tra Bastoni (favorito) e Skriniar. In mezzo al campo spazio per Borja Valero, Eriksen e uno tra Barella (favorito) e Vecino, con sugli esterni Moses (avanti su Candreva) e Biraghi. In attacco Sanchez e Lukaku, anche se il belga avrebbe bisogno di riposare. Oggi pomeriggio l’allenamento in cui le scelte saranno forse più chiare, poi Conte dirà se la squadra andrà in ritiro o se i giocatori si ritroveranno direttamente domani mattina alla Pinetina per l’ultima sgambata.