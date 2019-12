© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Scelte obbligate per l'Inter in vista della gara di domani contro la Roma. Nei nerazzurri centrocampo senza altre possibilità per Antonio Conte: Matias Vecino e Borja Valero dal 1' ai fianchi di Marcelo Brozovic. La buona notizia è il ritorno di Kwadwo Asamoah che però potrebbe essere in panchina per essere alternativa sia agli interni che a Cristiano Biraghi che dovrebbe giocare da esterno mancino. Sulla destra Antonio Candreva, davanti tandem scontato Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.