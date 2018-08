Verso Inter-Torino, Belotti e quattro uomini per una maglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una certezza. Poi quattro uomini per una maglia. L'abbondanza è di casa nel Torino di Walter Mazzarri, con Andrea Belotti cresta e garanzia per il reparto avanzato granata e con un pacchetto e una rosa da sfogliare gara dopo gara. Uno partirà, M'Baye Niang e Iago Falque gli indiziati principali. Però Simone Zaza ha lasciato Valencia per giocare in granata e non c'è dubbio alcuno che Adem Ljajic non vorrà fare una stagione da comprimario. Dirottato Alex Berenguer sull'esterno sinistro come alternativa a Cristian Ansaldi, melius abundare quam deficere è un'arma a doppio taglio per la rosa del presidente Urbano Cairo. Perché gli spogliatoi sono ambienti prestigiosi ma di cristallo, dove gli equilibri corrono su fili sottili con umori e amori spesso in bilico. Anche al netto di un addio, senza coppe europee, non sarà facile far accettare il ruolo di comprimario nelle grandi sfide ai vari Zaza, Ljajic, Iago Falque o Niang. Mazzarri avrà un doppio compito: scegliere di volta in volta l'uomo più in forma per giocare con e per Belotti e, altrettanto, motivare senza scontentare gli altri. Problematiche da grande squadra, è vero. Ma l'assenza dell'Europa rischia di ridurre il turn over e di trasformare una splendida abbondanza in un paradossale problema. Al netto dei risultati.