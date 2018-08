Verso Inter-Torino, la rivoluzione croata di Luciano Spalletti

© foto di Imago/Image Sport

Luciano Spalletti cambia. Non stravolge. Però il ko patito contro il Sassuolo porterà il tecnico di Certaldo a non rifare magari alcuni azzardi bensì a dar credito a chi pensa che all'inizio della stagione è meglio affidarsi a certezze e garanzie. Non che Miranda non ne dia, ma Dalbert non ha certo convinto e se l'Inter ha sofferto Berardi, c'era proprio l'ex Nizza da quella parte. Sicché tornerà basso, al suo ruolo bianconero Kwadwo Asamoah. Torna Ivan Perisic, entra Sime Vrsaljko. C'è Marcelo Brozovic. E' un'Inter alla croata quella delle garanzie che domenica affronterà il chiuso e ripartente Torino di Walter Mazzarri. "Ma non c'è Luka Modric", si dirà. Però il terzetto è quasi da lode, perché Brozovic è calciatore da doppia fase come dimostrato nell'ultima stagione, Perisic capace di fare assist e segnare, se le lune lo consentiranno. E Vrsaljko, sull'esterno destro, è pur sempre uno dei migliori interpreti del globo. Cambieranno l'Inter per renderla la stessa, per adesso. 4-2-3-1, perché per la difesa a tre ci sarà un tempo ma non adesso. Manca ancora, di fatto, Radja Nainggolan, almeno nel potenziale scacchiere dei titolari con il suo posto sulla trequarti che sarà nei piedi e nelle idee di Lautaro Martinez. Più seconda punta che incursore ma, visto che l'alternativa è il partente ma non ceduto Joao Mario, Spalletti decide ancora di puntare sul Toro. Senza stravolgere, cambiando, sistemando e puntellando. Skriniar in mezzo, per Miranda. Asamoah terzino. Vrsaljko pure. Torna Perisic. La rivoluzione silenziosa. Passo dopo passo, sperando nel pronto riscatto.