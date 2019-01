© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emanuele Giaccherini, attaccante del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro la Juventus (in programma lunedì prossimo alle 20.30): "E' una partita proibitiva, affrontiamo l'avversario più forte in Italia e in Europa, ognuno di noi dovrà dare il 110% e sperare che la Juve fallisca l'appuntamento. Nel calcio ci sono stati episodi in cui certe squadre sembravano battute in partenza ma poi hanno vinto inaspettatamente. La Juve è una squadra compatta, non lascia spazi. Magari meno spettacolare rispetto ad altre squadre ma sicuramente molto concreta. Non dovremo concedere ripartenze, nell'uno contro uno possono fare male. Cristiano Ronaldo? E' il più forte al mondo, e non solo in questo momento. E' un giocatore diverso dagli altri. Quando riceve palla, quando gioca il pallone, c'è qualcosa di speciale. Definirlo un campione è riduttivo".