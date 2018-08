Verso Juve-Lazio, Bernardeschi e Mandzukic dal 1'. Out D.Costa-Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sulla gara tra Juventus e Lazio, in campo alle 18:00 all'Allianz Stadium.Mandzukic titolare e Dybala in panchina nel 4-3-3 con Bernardeschi dal 1' e anche Douglas Costa a sedere. in difesa Cancelo come terzino destro. Nella Lazio tornano Lulic e Leiva, davanti Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile.