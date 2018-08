Verso Juve-Lazio - Bernardeschi-Mandzukic: le 'nuove' armi di Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita contro il Chievo Verona, per la Juventus, è stata decisa dal gol di Federico Bernardeschi, ma l'altro giocatore che ha cambiato, in positivo, le sorti della sfida del Bentegodi, è stato Mario Mandzukic. Domani, nella sfida contro la Lazio, Massimiliano Allegri li manderà in campo quasi sicuramente ma resta da capire se dall'inizio o se a gara in corso. Il discorso, per i due giocatori, è molto diverso, visto che il croato potrebbe essere utile anche per Cristiano Ronaldo, come abbiamo notato proprio della sfida di Verona, quando con il suo ingresso in campo il portoghese di è allargato sulla sinistra risultando molto più decisivo e pericoloso. Per quel che riguarda Bernardeschi lo stesso allenatore della Juventus potrebbe utilizzarlo ancora una volta a gara in corsa, sia se le cose dovessero mettersi male che nel caso in cui i bianconeri fossero in vantaggio, perché l'ex Fiorentina è un giocatore che può essere prezioso in ogni situazione e da quello che abbiamo visto nella prima giornata di campionato il classe 1994 è uno degli uomini più in forma della rosa dei campioni d'Italia. Mandzukic e Bernardeschi sono i due giocatori che Allegri dovrà sfruttare come armi in più nella gara contro la Lazio, per indirizzare la sfida, ancora una volta, sui binari bianconeri, contro una della poche squadre che negli ultimi anni ha fatto soffrire con continuità la Vecchia Signora.