Verso Juve-Lazio, debutto per Leiva e Lulic. Badelj in panchina

Avanti con il 3-5-1-1, per eventuali correzioni c’è tempo. Simone Inzaghi non cambia modulo per la sfida dello Stadium e ripropone per nove undicesimi la formazione che dieci mesi fa pose fine all’imbattibilità interna bianconera che durava da oltre due anni. Sarà il debutto stagionale per Leiva e Lulic, assenti alla prima col Napoli perché squalificati. Mancheranno invece gli infortunati Luiz Felipe e Berisha e l’altro squalificato Patric. L’ex viola Badelj partirà dalla panchina, l’impiego del doppio mediano (lui e Leiva) può essere una soluzione da utilizzare a partita in corso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.