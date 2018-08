Verso Juve-Lazio, la partita nella partita di Pjanic e Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vestono la stessa maglia dell’ultima stagione dopo un’estate da alte temperature. Miralem Pjanic e Sergej Milinkovic-Savic oggi si fronteggiano in Juventus-Lazio con uno spirito differente. Lo juventino ha appena rinnovato sino al 2023, strappando un sostanzioso aumento (ora è a quota 6,5 milioni ed è sul podio bianconero). La svolta è giunta sul filo di lana dopo settimane turbolente con le voci sull’interesse (a turno) di Real Madrid e Chelsea. Alla lunga, però, Marotta ha spento radio-mercato, contando anche sull’effetto-CR7. Anche il serbo biancoceleste è un unicum. La sua ultima, brillante, stagione ha scatenato tanti appetiti e il presidente Lotito ha indicato un prezzo sbalorditivo (150 milioni) per selezionare la concorrenza (proprio la Juventus aveva annusato per prima la preda). Lotito sa che la prossima stagione sarà quella della verità, ed ha promesso di raddoppiargli l’ingaggio a breve, portandolo a 3 milioni. E la stessa Juve resta vigile, nonostante l’apparente trascuratezza. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.