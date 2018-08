Verso Juve-Lazio: la prima di CR7 all'Allianz. 144 giorni dopo la rovesciata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

144 giorni dopo il gol più bello della sua carriera, parola del diretto interessato, Cristiano Ronaldo tornerà sul manto erboso dell'Allianz Stadium, ma questa volta lo farà con la maglia della Juventus e i tifosi lo applaudiranno a prescindere dalle sue giocate. La sfida contro la Lazio è la gara che bagnerà l'esordio di CR7 davanti al popolo bianconero e dopo non aver segnato contro il Chievo nella prima giornata di Serie A, il portoghese andrà alla caccia della sua prima rete in Italia, per contribuire a modo suo alla seconda vittoria in altrettante gare.

L'attesa sta per finire, Ronaldo non vede l'ora di regalare la prima gioia a quei tifosi che lo hanno in parte convinto ad accettare la destinazione Juventus, perché come affermato dal Pallone d'Oro nei giorni scorsi, sono le piccole cose che fanno la differenza e la standing ovation ricevuta lo scorso 3 aprile non lo ha certo lasciato indifferente. Adesso CR7 proverà a far alzare di nuovo tutti in piedi, ancora una volta, con gol e giocate, per esultare per la prima volta con la sua nuova maglia.