Verso Juve-Lazio: Lotito-Inzaghi e una telefonata da cancellare sul campo

© foto di Federico Gaetano

La telefonata, ripresa da un balcone, tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi ha fatto molto discutere e nella sfida di domani pomeriggio all'Allianz Stadium contro la Juventus la Lazio dovrà cercare di riportare il sereno, magari ripetendo la splendida gara giocata l'anno scorso, quando la doppietta di Ciro Immobile regalò tre punti ai biancocelesti. L'inizio di stagione in casa Lazio non è stato certo tranquillo, viste anche le voci riguardanti Milinkovic-Savic e Luis Alberto ma anche la sconfitta all'esordio contro il Napoli e il cliente con il quale riprendere la giusta carreggiata sarà forse il peggiore di tutti. Il clima non è dei migliori tra le fila dei biancocelesti ma in campo non si dovrà vedere, con il tecnico che potrà riabbracciare due pilastri della sua squadra come Senad Lulic e Lucas Leiva. Si affiderà anche al loro carisma e alla loro esperienza l'allenatore dei capitolini, per voltare pagina definitivamente e vivere un'altra stagione da protagonista.