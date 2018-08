Verso Juve-Lazio - Milinkovic alla prova CR7: per essere un rimpianto

© foto di Federico Gaetano

La prima di Sergej Milinkovic-Savic nel campionato appena iniziato non è stata certo una partita da ricordare, ma il serbo avrà subito l'occasione per rifarsi, in quello che sarebbe potuto essere il suo stadio, l'Allianz Stadium, contro la Juventus. L'estate del centrocampista è stata tutt'altro che serena, dal punto di vista delle voci di mercato e c'è anche chi ha affermato che la sua brutta prestazione all'esordio contro il Napoli sia figlia del turbamento provato durante le ultime settimane, con Claudio Lotito che ha anche rifiutato un'offerta da 95 milioni provenienti dalla Spagna. Difficile dire se è davvero così, anche perché una serata storta ci può stare eccome, ma la sfida di Torino contro la Juve sarà un bel banco di prova per Milinkovic.

I bianconeri, dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, non hanno avuto la forza economica di poter provare l'assalto al serbo, anche perché Lotito chiedeva 120 milioni di euro, ma il giocatore proverà a farsi rimpiangere nella gara di domani pomeriggio, cercato di fare la differenza e aiutare la Lazio a vincere quella che sarebbe la terza nelle ultime quattro contro i campioni d'Italia, Supercoppa dello scorso anno compresa. Servirà il miglior Milinkovic, contro CR7 alla sua prima di fronte ai suoi nuovi tifosi, per rovinare la festa della Vecchia Signora e ritrovare il sorriso dopo settimane dure e difficili.