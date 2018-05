Verso Juve-Milan, 2-0 in stagione: ma con Gattuso è cambiato il vento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terzo incrocio stagionale tra Juventus e Milan che questa sera si affronteranno nella finale di Coppa Italia a Roma. Due sorrisi per i bianconeri in questa stagione, visto che sono stati altrettanti i successi della Vecchia Signora tra andata e ritorno. Prima la vittoria a San Siro grazie alla doppietta di Gonzalo Higuain, poi quella all'Allianz Stadium per 3-1, con l'iniziale vantaggio di Paulo Dybala, il pareggio di Hakan Calhanoglu e i gol vittoria di Juan Cuadrado e Sami Khedira.

Due reti di scarto in entrambe le gare ma un andamento di partita totalmente diverso, visto che a Torino il Milan andò vicino al colpaccio nel corso del secondo tempo, prima di capitolare negli ultimi 10 minuti. Sulla carta la Juve parte con i favori del pronostico ma in gara secca tutto può succedere, considerando anche a come Gennaro Gattuso sia stato abituato a giocare le finali e spesso a vincerle.