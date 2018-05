Verso Juve-Milan, i numeri non mentono: finalmente Douglas Costa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno degli uomini più attesi in vista della finale di Coppa Italia di questa sera è senza ombra di dubbio Douglas Costa. Arrivato in Italia per fare la differenza, il brasiliano ex Bayern ci ha messo qualche settimana di troppo a capire e meccanismi del calcio italiano. Ma poi, una volta metabolizzato i dettami tattici necessari, ha ingranato le marce alte. E la prima testimonianza arriva dai numeri: nelle prime 28 giornate di campionato Douglas Costa aveva messo a referto 2 gol e 5 assist. Nelle ultime 10 partite il brasiliano è arrivato a 2 gol e ben 7 assist. Ecco perché, con un po' di ritardo rispetto al previsto, Douglas Costa è diventato un intoccabile di Max Allegri.