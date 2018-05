Verso Juve-Milan, il duello Buffon-Donnarumma può nascondere gli addii

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport inizia a parlare della finale di questa sera trattando la sfida nella sfida fra Gigi Buffon e Gigio Donnarumma. Potrebbero essere loro i giocatori decisivi al fine del risultato, ma il loro duello a distanza può esser letto anche come una sorta di addio anticipato: il capitano bianconero a fine stagione smetterà, mentre il numero uno rossonero potrebbe lasciare per sposare la causa PSG, club sempre più in pressing su di lui.