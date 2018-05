Verso Juve-Milan, la Gazzetta propone il duello 'Pipita vs Patrick'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport, in vista della gara di questa sera, titola 'Pipita vs Patrick'. Un confronto 'impossibile', quello proposto dalla rosea che parla apertamente di 'una vita di gol contro l'incoscienza del ventenne". Oltre alla differenza di gol segnati in carriera, Higuain viene definito 'più forte', ma Cutrone è 'più amato'.