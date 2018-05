Verso Juve-Milan, Romagnoli: "Vinciamo la Coppa per tornare grandi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ecco le parole di Alessio Romagnoli a Milan TV in ottica finale di TIM Cup: "Zapata e Musacchio non hanno fatto sentire la mia assenza. Comunque mi fa piacere che i tifosi tengano così tanto a me. Il ritorno in campo con l'Hellas è andato bene, mi sono sentito alla grande".

Hai avuto timore di non esserci? "Non ho mai avuto paura di saltare la finale, sapevo non fosse una cosa gravissima. Abbiamo lavorato tanto insieme allo staff medico per esserci, quindi bravi loro"

I tifosi del Milan nella curva della Lazio: "Speriamo di segnare sotto di loro, ma andrebbe bene veramente un gol di tutti".

Il rigore contro la Lazio: "Siamo andati ad oltranza, sono andato io tranquillamente che tanto una vale l'altro. Contava solo buttarla dentro".

Evitare i supplementari? "Non lo so, so solo che entrambe vogliamo vincere alla fine. Noi stiamo bene fisicamente e cercheremo di portarla a casa prima possibile".

Divario allargato con la Juventus? "Due anni fa abbiamo fatto una grandissima partita ma è finita male. Lo scorso anno ce la siamo giocato di più e quando abbiamo perso eravamo comunque a livello. Il gap sembra diminuito".

Cosa servirà di più rispetto al match dello Stadium? "Dobbiamo durare di più di 70 minuti, fino al triplice fischio. Servirà essere intelligenti e stare calmi".

Una vittoria per Bonucci? "Sì, per lui e per tutti noi. Leo ha vinto tutto con la Juventus ma domani dobbiamo vincere per la nostra grande famiglia".

L'attenzione difensiva di Gattuso: "Lui e Sinisa in assoluto i più attenti, con altri magari si curavano altri aspetti".

Da cosa è partita la costruzione di Rino? "Il lavoro degli attaccanti, voleva che tutti fossero corti e concentrati".

Una Coppa Italia per tornare grandi: "Assolutamente. Si vince un trofeo, si va diretti in Europa e poi in automatico cresce l'autostima".

Quanto è difficile preparare una sfida contro la Juve che cambia sempre modulo? "Non conta, devi pensare a fermare i campioni che hanno. Il modulo conta poca, bisogna saper fermare Higuain che è un top e con un pallone che gli arriva fa gol. Bisogna saperlo limitare".