Verso Juve-Napoli, Ancelotti: "Lozano è pronto per giocare. Milik è out"

l tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, toccando anche alcuni temi extra mercato:

Si potrà vedere Lozano? "Sta bene, è già in un'ottima condizione, ha iniziato prima perché col PSV hanno iniziato prima per i preliminari. Si sta adattando alle nuove idee, ma è pronto per giocare".

La freschezza di Elmas e Lozano a Torino? "Per queste gare devi pensare di contare su tutti i giocatori e tutti devono pensare di poter contare qualcosa per aiutare a gara in corsa. E' una gara che si gioca con 14 giocatori che devono essere pronti. E' un test importante, difficile, ma più è difficile e più deve esserci carattere".

La sfida così anticipata? "Toglie un po' di importanza al risultato, è tutto così prematuro. Siamo all'inizio, c'è chi sta meglio, chi ancora più indietro ma non mi interessa. Mi interessa confermare le sensazioni che ho. L'unica dimostrazione che voglio è di essere molto competitivo in questo campionato".

Milik come sta? "Non verrà convocato, ha lavorato a parte, contiamo sulla sosta per averlo al 100%".

