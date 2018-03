Verso Juve-Real: Zidane evita il Las Palmas a metà squadra

© foto di J.M.Colomo

Quando la Champions League si avvicina tutti i tecnici dei club ancora in corsa nella massima competizione continentale ci tengono sempre a precisare alla vigilia del turno di campionato che anticipa la coppa che "il prossimo impegno è sempre il più importante". Le parole, però, spesso non corrispondono ai fatti e, ad esempio, Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid in vista del quarto di finale contro la Juventus ha scelto di far riposare Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos, Isco e Toni Kroos. Niente Las Palmas, dunque, per ben cinque titolari dei blancos. Al di la di tutte le dichiarazioni di rito la Champions è sempre la Champions-