Verso Juventus-Milan: le ultime in vista dell'opening game del calcio italiano

vedi letture

La ripresa del calcio in Italia è sempre più vicina. Venerdì 12 giugno Juventus e Milan saranno le prime squadre a tornare in campo dopo oltre 3 mesi di stop a causa della pandemia da Coronavirus. L’occasione è il ritorno della semifinale di Coppa Italia, tappa propedeutica alla finale del 17 giugno (ed in attesa di Napoli-Inter del 13 giugno).

In casa Juventus prosegue la preparazione alla Continassa e le indicazioni che filtrano dal quartier generale bianconero portano a pensare ad un Maurizio Sarri pronto a puntare sui giocatori più in forma e che meglio hanno risposto alla “preparazione”, anziché sui titolarissimi. Il principale nodo riguarda il centrocampo, con Bentancur che appare favorito nei confronti di Pjanic e Khedira che si candida per una maglia da titolare. Davanti, da valutare le condizioni di Paulo Dybala, per sua stessa ammissione non al meglio dopo il contagio e la complicata guarigione. Sembrano pronti e carichi, invece, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Il Milan di Stefano Pioli deve invece fare i conti con l’assenza forzata di Zlatan Ibrahimovic. Oggi la scelta più gettonata appare quella di puntare su Ante Rebic nel ruolo di unico attaccante di riferimento, con alle sue spalle il trio di trequartisti formato da Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu. Un 4-2-3-1 diverso nei concetti e negli uomini rispetto al solito, ma in ballo resta pure la possibilità di schierare un più classico 4-3-2-1 con uno dei trequartisti arretrato sulla linea mediana.