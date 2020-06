Verso Juventus-Milan: tutte le ultime di formazione sulla prima gara post lockdown

Quella tra Juventus e Milan sarà la gara che ufficialmente riaprirà le danze del calcio italiano. Prima delle due semifinali in programma di Coppa Italia, la seconda è quella del 13 tra Napoli e Inter, si terrà il 12 giugno. La finale, invece, il 17 giugno a Roma. Queste le ultime di formazione in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Tim Cup, degli inviati di Tuttomercatoweb.com.

Le ultime sulla Juventus (di Giovanni Albanese) Nessuna sorpresa, Sarri sceglierà gli uomini che scenderanno in campo dal primo minuto venerdì contro il Milan sulla base del 4-3-3. Il tecnico deve sciogliere gli ultimi nodi nei prossimi giorni, in particolare per il ruolo di terzino destro: nel ballottaggio tra Danilo e Cuadrado, il primo resta favorito malgrado il secondo sia stato schierato tra i titolari nel test in famiglia di venerdì scorso. Khedira dovrebbe partire titolare, così come Bentancur in cabina di regia. In avanti, anche se non al top, Dybala e Douglas Costa insieme a Cristiano Ronaldo.

Le ultime sul Milan (di Antonio Vitiello) A Milanello si continua a lavorare in vista dell'imminente rientro in campo dei rossoneri, per la semifinale di Coppa Italia: Pioli ha provato ancora lo stesso undici nella seduta di oggi: Donnarumma in porta con Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria nel quartetto difensivo, Kessie e Bennacer a fare da schermo più Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu alle spalle di Rebic, vista l'indisponibilità di Ibrahimovic. Modulo in alternanza 4-2-3-1 e 4-3-2-1, con Paquetà o Bonaventura mezzala sinistra. Leao ancora tra le riserve.