Verso Juventus-Napoli, sprint Dybala per convincere pure Sampaoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sul momento di Dybala in vista della gara contro il Napoli. Il grande dubbio - si legge - è là davanti: Mandzukic sta recuperando, Dybala è pronto ma Allegri mette in bilico il 10 perché nelle ultime due partite non era al top e per tutta una serie di ragioni tattiche. Paulo però tiene molto a questa gara, gli servirà anche per convincere il c.t. Sampaoli, che la prossima settimana gli farà visita a Torino, a portarlo al Mondiale. La prestazione di Crotone è stata condizionata da una botta presa nel primo tempo. Dybala aveva male e anche questo gli ha impedito di rendere al meglio. Ha avuto un calo di forma dopo un periodo molto intenso ma non è questo il momento di mollare. Giovedì ha fatto solo fisioterapia, ieri si è allenato bene e ha sensazioni positive.