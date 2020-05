Verso la ripresa: i calciatori contrari all'idea di un maxi-ritiro dopo due mesi di lockdown

vedi letture

Luce verde dal Governo sugli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio, ma con tante incognite. Fra queste, anche la posizione dei calciatori. Ieri il discorso non è stato affrontato nel direttivo AIC, perché il via libera è arrivato in tarda serata (e comunque sul protocollo FIGC sono necessari ulteriori accorgimenti), ma la volontà dei giocatori, scrive La Gazzetta dello Sport, è già nota da tempo. Nello specifico, vi sarebbe l’esigenza di non prolungare oltre quindici giorni l’assenza totale di contati con l’esterno. Una richiesta che però andrebbe a cozzare con quella bolla sterile ipotizzata da alcuni esponenti dell’esecutivo per garantire la ripartenza.