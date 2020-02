© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Per il giocatore sarà il primo confronto a distanza con Leo Messi: "Lui ha delle doti che non ha nessuno. Ha un uno contro uno da invidiare. Io sono innamorato di lui come calciatore e come persona perché rispetto ad altri calciatori non si sente troppo parlare della sua vita privata. E’ uno molto riservato e questo gli fa onore. Penso che sia un campione anche fuori dal campo. Dopo Maradona è il giocatore più forte al Mondo. Sempre prima Maradona”.