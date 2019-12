© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sorteggio Champions League non è stato propriamente fortunato, per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri agli ottavi incontreranno il Barcellona e inevitabilmente i primi pensieri sono tutti dedicati a Leo Messi. Il sei volte Pallone d'Oro per tutti o quasi è sempre stato il naturale erede di Diego Armando Maradona, per una questione di talento oltre che di geografia. E per la prima volta nella sua carriera la Pulce potrà così scendere in campo al San Paolo, ovvero in quella che è stata la casa sportiva del Pibe de Oro per 7 anni, dall'84 al '91 (proprio dopo il biennio al Barcellona).

Una prima volta importante, per Messi e per il Napoli, che di certo aggiunge un tocco di magia alla complicatissima doppia sfida che aspetta gli azzurri.