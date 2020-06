Verso Napoli-Inter, Lukaku contro Mertens nella sfida che può riportare a casa un trofeo

Connazionali e amici, diversi e avversari. Da un lato Romelu Lukaku, dall'altro Dries Mertens. Il primo ha voluto fortemente l'Inter e Antonio Conte, il secondo avrebbe potuto diventarlo interista, salvo poi cedere all'amore incondizionato di Napoli e per il Napoli. Sabato sera al San Paolo torneranno ad affrontarsi, ricordando le (circa) 30 gare nelle quali uno ha lottato accanto all'altro con la maglia del Belgio. Big Rom ha già segnato in Coppa Italia con la doppietta agli ottavi contro il Cagliari, "Ciro" invece ha saltato le prime due e debuttato nella gara d'andata a Milano senza trovare la porta. Una conclusione alta da dimentica, per l'ex United invece occasionissima da due passi e un pallone che finisce addosso a Ospina. 23 gol stagionali in 33 match da titolare per il bomber nerazzurro, 12 centri in 19 gare dal primo minuto per il falso nove dei partenopei. Fuori dalla Champions il gigante, dentro e protagonista il folletto che con la rete al Barcellona tiene ancora a galla i partenopei nella grande Europa. Entrambi contano di essere attori principali nel terzo incrocio stagionale tra le due squadre. Perché questa volta, può essere la volta giusta per pensare di riportare a casa un trofeo.