Verso Napoli-Milan: Ancelotti, un rossonero alla conquista del San Paolo

Due Scudetti, una Supercoppa italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali da calciatore, una Coppa Italia, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per club da allenatore. Questo lo splendido palmares di Carlo Ancelotti con il Milan, il 'suo' Milan, ovvero il club che lo ha reso il grande allenatore che ha poi stravinto ovunque, prima di approdare al Napoli, nello scorso giugno, dove proverà a far tornare al successo il club azzurro. Domani non sarà una partita come le altre per il tecnico dei partenopei, perché quando vedrà le maglie rossonera da avversario non potrà certo restare indifferente. Dopo l'emozione, inevitabile, iniziale, Carletto non potrà però voltarsi indietro, e proverà a mettere altri tre punti in cassaforte, cosa non da poco visto che avrebbe già fatto i conti con la Lazio e, appunto, con il Milan. Il Napoli ha stupito molte persone all'esordio e la bravura dello stesso Ancelotti è stata quella di non stravolgere completamente la squadra che ha fatto 91 punti l'anno scorso, ma dall'altra parte sembra essere già entrato nella testa dei suoi giocatori. Per 90 minuti il suo Milan sarà un avversario, per 90 minuti non ci sarà spazio per i ricordi: conterà solo il Napoli, alla prima al San Paolo, con l'allenatore che proverà a conquistare ancora di più i cuori del popolo azzurro, per fare la storia anche nel capoluogo campano.