Verso Napoli-Milan, Borini la sorpresa dal 1'. Più Musacchio di Caldara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vecchia guardia in campo nel Milan stasera contro il Napoli. Prima di campionato per i rossoneri con Higuain al centro dell'attacco, chance per Borini nel tridente completato da Suso. In difesa più Musacchio di Caldara, in mezzo Bonaventura insieme a Kessie e Biglia. Solo panchina dunque per i nuovi arrivi Laxalt, Bakayoko e Castillejo.