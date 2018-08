Verso Napoli-Milan: ennesimo ritorno di Higuain. 3 gol da ex al San Paolo

© foto di J.M.Colomo

Gonzalo Higuain è pronto a giocare la sua prima partita ufficiale con la maglia del Milan e il destino ha fatto sì che lo stadio sia quello del Napoli, il San Paolo, dove il Pipita ha scritto pagine di storia, ultima delle quali il giorno della tripletta al Frosinone che gli ha permesso di segnare il trentaquattresimo, il trentacinquesimo e il trentaseiesimo gol nella Serie A 2015/16, stabilendo il nuovo record di segnature in un solo campionato. L'accoglienza non sarà certo delle migliori per l'argentino, visto che il popolo partenopeo non gli ha mai perdonato il tradimento del passaggio alla Juventus, ma il fatto che per la prima volta si presenterà da avversario con una maglia diversa da quella bianconera potrebbe comunque ammorbidire i tifosi del Napoli nei suoi confronti. Nelle sue tre precedenti sfide al San Paolo, lo stesso Higuain, non si è mai fatto influenzare dai fischi, visto che ha segnato ben tre gol con la maglia della Juve, due in Coppa Italia, nella semifinale di due anni fa, e uno in campionato, lo scorso anno, nella vittoria dei bianconeri per 1-0. Domani sera il Pipita proverà a iniziare con il piede giusto la sua avventura al Milan, segnando la sua prima rete con i rossoneri, regalando in questo modo un altro dispiacere ad Aurelio De Laurentiis, il suo "nemico" più grande all'interno dello stadio San Paolo.