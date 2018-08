Verso Napoli-Milan, Milik confermato dal 1'. Dubbio tra i pali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione verso la gara di stasera tra Napoli e Milan. Gli azzurri hanno sempre il dubbio tra i pali tra Ospina e Karnezis, col greco che però è in vantaggio per una maglia dal 1'. In attacco confermato Milik al centro con Callejon e Insigne ai suoi fianchi. Out Fabian, Ancelotti riproporrà il centrocampo con Allan e Zielinski interni e Hamsik in cabina di regia.