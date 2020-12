Verso Parma-Benevento, Inzaghi: "Non sono d'accordo con chi parla di uno scontro diretto"

"Secondo me il Parma non è solo Gervinho, è una rosa importante che, da anni, si salva senza problemi". Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così del Parma in conferenza stampa in vista della gara di domenica pomeriggio allo stadio Tardini: "Non sono d'accordo con chi parla di uno scontro diretto, penso che faranno un campionato diverso dal nostro. Hanno un organico di un certo livello, si permettono di tenere in panchina un Nazionale come Inglese e questo fa capire quanto dovremo stare attenti. Serve un grande Benevento, non c'è ombra di dubbio".

