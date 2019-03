Verso Porto-Roma: Conceicao col 4-2-3-1, dubbio tra Adrian e Otavio

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

Sarà un Porto con gli importanti rientri di Corona e Marega ma allo stesso tempo non dissimile da quello che ha disputato la gara di andata a Roma tre settimane fa. Stando alle ultime filtrate dall'Estadio do Dragao, il tecnico Conceicao è orientato a schierare i suoi con un 4-2-3-1 che gioverà di certo del rientro tra i titolari del forte centravanti di colore, col messicano che si schiererà a destra, mentre Brahimi sarà la freccia sulla corsia opposta e uno tra Otavio e Adrian, in gol all'Olimpico ma da subentrante, come fantasista centrale.

A centrocampo pochi dubbi, con Danilo Pereira che sarà il baluardo difensivo mentre ad Hector Herrera verrà demandata l'organizzazione del gioco, che non potrà prescindere dal gioco sulle fasce. Alex Telles a sinistra e Militao ancora adattato a laterale destro. Al centro Pepe e Felipe, esattamente come all'Olimpico. Per l'ex centrocampista della Lazio però la parola d'ordine è flessibilità: "Un cambio di strategia durante la partita" è infatti stato già messo in preventivo, a sentire il tecnico, a seconda di come la gara svolterà e ovviamente del risultato complessivo tra andata e ritorno.