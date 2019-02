Verso Rapid-Inter, tornano Borja e Politano. Pochi dubbi per i due tecnici

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Europa League fra Rapid Vienna e Inter ai tecnici delle due squadre restano pochi dubbi di formazione. Per quanto riguarda l’Inter, davanti a capitan Handanovic ci sarà una difesa a 4 priva dello squalificato Skriniar. Al fianco di De Vrij, quindi, ci sarà Miranda più che Ranocchia. Sulle corsie esterne agiranno Asamoah da una parte e Cedric Soares dall’altra, col portoghese in netto vantaggio su D’Ambrosio. A centrocampo Spalletti ha gli uomini contati e salvo stravolgimenti schiererà Borja Valero e Vecino davanti alla difesa con il rientrante Politano, Nainggolan e Perisic a formare il tridente alle spalle di Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda il Rapid, che torna a giocare dopo il letargo invernale e lo stop del campionato, spazio al 4-2-3-1 col tecnico Kuhbauer che si porta dietro un paio di dubbi in difesa. Davanti a Strebinger sono sicuri del posto Dibon al centro e Bolingoli sulla sinistra, metre gli altri due posti se li giocano Muldur-Potzmann e Sonnleitner-Hofmann, con i primi due favoriti. A centrocampo con capitan Schwab ci sarà Grahovac, mentre dietro al centravanti Berisha agiranno Murg, Knasmullner (ex Primavera Inter per 6 mesi) e Ivan. Queste dunque le probabili formazioni della sfida:

Rapid Vienna (4-2-3-1): Strebinger; Muldur (Potzmann), Sonnleitner (Hofmann), Dibon, Bolingoli; Schwab, Grahovac; Murg, Knasmüllner, Ivan; Berisha

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, De Vrij, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.