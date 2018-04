Verso Real-Juve, undici a confronto: Casemiro per Marca, Vallejo per As

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Un undici già fatto è disegnato. Con un solo, grande, dubbio. Che neanche i due quotidiani più importanti di Madrid, Marca e AS, sembrano aver risolto. La squalifica di Sergio Ramos ha aperto la voragine del partner di Varane al centro della retroguardia ma per Marca oggi in edicola è atteso Casemiro basso con Kovacic in cabina di regia. Per AS, invece, il giovane e debuttante Vallejo con Varane, e ovviamente Carvajal e Marcelo terzini. Per il resto, cambierebbe anche l'atteggiamento tattico: 4-4-2 per Marca con Modric e Isco esterni, 4-3-1-2 per AS con Isco dietro a Benzema e Cristiano Ronaldo.

AS: Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano.

Marca: Navas; Carvajal, Varane, Casemiro, Marcelo; Modric, Kovacic, Kroos, Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.