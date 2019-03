Verso Rennes-Arsenal, Emery ritrova Ben Arfa. Una rottura tra liti e kebab

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery non si è sbilanciato sul passato burrascoso con Hatem Ben Arfa. Lo ritroverà questa sera, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, ma si è limitato a dire "è un bel giocatore, loro sono organizzati, con buoni giocatori e uno è lui, dovremo controllarlo". Insomma, la sagra delle solite banalità, dietro la Maginot del non volersi esprimere. Solo che in casa Paris Saint-Germain i due hanno rotto il rapporto, tanto da non parlarsi più, tanto da lasciare il giocatore praticamente fuori squadra. In Champions League, dopo il tonfo clamoroso del ritorno del PSG contro il Barcellona, Ben Arfa avrebbe attaccato duramente Emery davanti a tutto lo spogliatoio. Poi ha provato anche a convincerlo, con giocate strabilianti in allenamento, stroncate però da Emery che lo tacciava di essere eccessivamente solista e giocoliere. Ben Arfa pare fosse solito imitare lo spagnolo negli spogliatoi e, una volta, l'attuale tecnico dell'Arsenal lo trovò pure nel parcheggio a mangiare un kebab prima dell'allenamento. Rottura, addio. "Voglio solo giocatori capaci di sapersi preparare". Stasera l'esterno può trovare la sua vendetta. O Emery la sua conferma.