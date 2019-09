© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Atalanta rispondendo anche a tematiche extra-campo:

Se Gasperini le chiedesse "cosa mi sono perso nel non venire a Roma" lei cosa risponderebbe?

"Sono certo che non mi farà questa domanda. Non è una partita tra Fonseca e Gasperini, ma tra Roma e Atalanta. Gasperini è un eccellente allenatore che ha ottenuto grandi risultati. Quello che conta è cosa faranno le squadre in campo, avremo poi modo di scambiarci qualche parola. Magari parleremo della partita e del futuro delle squadre".

Chi ti ha voluto effettivamente alla Roma?

"So che quando la squadra va bene si generano aspettative. Io sono una persona contraria all'euforia almeno in questa fase. L'euforia deve esserci dopo una finale vinta. Sono un realista e la realtà dice che abbiamo vinto 3 gare, ma per me è avere la consapevolezza che domani c'è una sfida diversa e difficile. Il resto lo tengo fuori. Siamo solo all'inizio e ci sono ancora molte partite da giocare e non abbiamo conquistato nulla. E' positivo che la gente creda in noi. Siamo tutti impegnati affinché nessuno devi da questa strada. Io ho sempre trattato con Fienga e Petrachi"

Clicca qui per rileggere l'intervista integrale!