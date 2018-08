Verso Roma-Atalanta, N'Zonzi e l'impresa di scalzare De Rossi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele De Rossi ha esordito nella Roma nell'anno dopo l'ultimo Scudetto dei giallorossi. Da allora ha collezionato 442 presenze in giallorosso che lo portano a essere il secondo calciatore con più caps nella storia del club capitolino. Capitan Futuro, oggi Presente, la società sta addirittura pensando di rinnovargli il contratto fino al giugno del 2020. Il calendario fitto d'impegni e la carta d'identità non lo porteranno certo a giocare ogni partita, anche perché adesso non c'è più un'alternativa come Maxime Gonalons ma un titolare a tutti gli effetti come Steven N'Zonzi. Chi sarà, dei due, a giocare la grandi sfide? Lo scontro decisivo in Champions. La gara contro la Juventus. Il derby di Roma. Tener fuori De Rossi non è certo decisione a cuor leggero e per questo quello tra DDR e il francese arrivato dal Siviglia sarà ballottaggio mai scontato e sempre delicato. Dopo la prima, anche la seconda però vedrà il Capitano ancora in campo dal 1'. In attesa che il gigante transalpino trovi amalgama e condizione coi compagni.