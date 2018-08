Verso Roma-Atalanta: teorema delle 3 punte per Gasp: in attesa di Rigoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà ancora una volta l'Atalanta l'ultima squadra a scendere in campo nella giornata di Serie A che si aprirà domani pomeriggio. Questa volta l'avversaria sarà comunque molto più impegnativa, con tutto il rispetto per il Frosinone, visto che di fronte ai nerazzurri ci sarà la Roma di Eusebio Di Francesco, che proverà a bissare il successo ottenuto a Torino grazie allo splendido gol di Dzeko. Gian Piero Gasperini, nella sfida di ieri sera in Europa League contro il Copenaghen, ha dato uno spunto importante per quel che riguarda il suo reparto avanzato, visto che dopo aver schierato i suoi con il classico trequartista, Mario Pasalic, dietro alle due punte, Alejandro Gomez e Musa Barrow, all'inizio del secondo tempo ha sostituito il croato con Duvan Zapata, spostando il Papu sulla sinistra e il gambiano largo a destra. Una novità per il tecnico della Dea, che potrebbe essere il preludio all'inserimento di Emiliano Rigoni, ultimo acquisto dell'estate dell'Atalanta, arrivato dallo Zenit in prestito con riscatto fissato a 15 milioni di euro. Dovrà esserci spazio anche per lui e per questo Gasperini sta prendendo le misure, anche se sarà difficile che il tecnico possa optare per lo schieramento a tre punte nella partita dell'Olimpico contro la Roma.