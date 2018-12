Verso Roma-Genoa: Di Francesco rivoluziona tutto. Zaniolo falso nueve

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamoroso cambio di modulo in vista per la Roma, con Di Francesco che le sta provando davvero tutte per invertire una tendenza disastrosa: stando a Il Romanista, il tecnico abruzzese avrebbe in mente di tornare alla difesa a tre composta da Manolas, Fazio e Jesus (quella della clamorosa rimonta al Barcellona), ma la vera novità risiede nell'attacco: Schick, a causa delle brutte prestazioni recenti, potrebbe accomodarsi in panchina e lasciare posto a Zaniolo, che agirebbe da falso nueve, con ai fianchi Ünder e Kluivert, per un attacco con un'età media di 19,66 anni. Una bocciatura pesantissima per Schick, nel caso in cui le indiscrezioni venissero confermate.