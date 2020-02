vedi letture

Verso Roma-Lecce, Fonseca: "Kolarov gioca, non penso a fare gestione"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato di Aleksandar Kolarov, terzino serbo giallorosso in vista della gara contro il Lecce. "Giocherà domani, non penso a fare alcuna gestione. Per la gara contro il Lecce le caratteristiche di Kolarov saranno importanti. Non è stato bene in passato ora è migliorato come tutta la squadra. Dobbiamo valutare e ripartire dagli aspetti positivi della partita col Gent".